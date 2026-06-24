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        Samsun'da iki gündür kayıp olan kadın baraj gölündeki aracında ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kadın, baraj gölünde ulaşılan aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Samsun'da iki gündür kayıp olan kadın baraj gölündeki aracında ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kadın, baraj gölünde ulaşılan aracında ölü bulundu.

        ​Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinden 22 Haziran'da ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Bafra Tapu Müdürlüğünde görevli harita mühendisi Esma Türkel'in (40) bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında Boğazkaya Mahallesi'ndeki Derbent Barajı bölgesinde su içinde bir araç tespit edildi.

        Aracın Türkel'e ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye jandarma asayiş ve suç araştırma timleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi.

        ​SAK ekibinin baraj gölünde yaptığı çalışmada ulaşılan SUV tipi aracın sürücü koltuğunda Esma Türkel'in cansız bedeni bulundu.

        ​Türkel'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Araç da vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.


        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca ​olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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