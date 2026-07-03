Samsunspor, Samed Onur'u kadrosuna kattı
Samsunspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.
Samsunspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, genç oyuncuya kırmızı-beyazlı formayla başarılar dilenerek, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Samed Onur, Bayer Leverkusen altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine 2020 yılında Bayer Leverkusen'de adım atan başarılı orta saha oyuncusu, daha sonra Fatih Karagümrük, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Samsunspor ailemize hoş geldin Samed. Kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."
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