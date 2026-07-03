Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Terme'de Halk Oyunları Şenliği başladı

        Terme'de Halk Oyunları Şenliği başladı

        Samsun'un Terme ilçesinde Yaz Festivali kapsamında Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Terme'de Halk Oyunları Şenliği başladı

        Samsun'un Terme ilçesinde Yaz Festivali kapsamında Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

        Üç gün sürecek şenliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 14 halk oyunları ekibinde yaklaşık 200 kişi katılıyor.

        Festivalin ilk gününde, Terme Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda katılımcı ekipler için hediye takdim programı düzenlendi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, buradaki konuşmasında, halk oyunlarının kültürel mirasın yaşatılmasında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

        Halk oyunlarının geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurduğunu vurgulayan Kul, "Rengarenk kıyafetleriyle ekiplerimizi bir arada görmek bizleri gururlandırıyor. Sahnelenecek her oyun ait olduğu yörenin kültürünü, yaşamını, duygularını ve tarihini yansıtan ayrı bir hikaye taşıyor. Bu şenlik sayesinde yalnızca gösteriler izlemiyor, aynı zamanda geçmişten gelen gelenek ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu da yerine getiriyoruz." dedi.

        Programının ardından Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda halk oyunları ekipleri gösteri sahneledi.

        Gösterilerin ardından ekipler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan başlayarak Ünye Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.


        Halk Oyunları Şenliği, üç gün boyunca çeşitli gösteri ve etkinliklerle devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Samsun'da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar ve polisler koştu
        Samsun'da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar ve polisler koştu
        Samsun'da 250 kivi üreticisine makine ve ekipman desteği
        Samsun'da 250 kivi üreticisine makine ve ekipman desteği
        Samsun'da ipe dolanan güvercin kurtarıldı
        Samsun'da ipe dolanan güvercin kurtarıldı
        Salıpazarı'nın kestane ormanları havadan görüntülendi
        Salıpazarı'nın kestane ormanları havadan görüntülendi
        Badminton Süper Lig müsabakaları Samsun'da başladı
        Badminton Süper Lig müsabakaları Samsun'da başladı
        Terme'de MHP İlçe Başkanlığına yeniden Ercan Kaya seçildi
        Terme'de MHP İlçe Başkanlığına yeniden Ercan Kaya seçildi