Samsun'da ipe dolanan güvercin kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın üçüncü katında ipe dolanarak mahsur kalan güvercin, kurtarıldı.



Cumhuriyet Mahallesi Zihni Lokman Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın üçüncü kat balkonunda bir güvercinin ipe takıldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, binanın arka bahçesine giden yolun dar olması sebebiyle itfaiye araçlarıyla içeri giremedi.



Bunun üzerine itfaiye, dar alanda manevra yapabilecek bir vinç çağırdı.



Bölgeye gelen vinç işletmecisi Yılmaz Uyar, vinçle bahçeye girerek üçüncü katın balkonuna ulaştı, ardından güvercini takıldığı iplerden kurtardı.



Kurtarılan güvercine su veren ekipler, daha sonra serbest bıraktı.



