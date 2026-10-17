Samsunspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.
Samsunspor, görevine son verilen Thorsten Fink'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Ligin son 5 haftasında 5 yenilgi alan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada bulunuyor.
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