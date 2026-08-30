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        Samsun'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Samsun'un Vezirköprü, Havza ve Terme ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Samsun'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Samsun'un Vezirköprü, Havza ve Terme ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

        Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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        - Havza

        Havza'da kutlamalar, Kaymakam Samet Serin'in tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        Mehmetçik Meydanı'ndaki törende Kaymakam Serin, Garnizon Komutan Vekili Personel Üsteğmen Mustafa Demiral ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Program kapsamında İlçe Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edilerek dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra Havza Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

        - Terme

        Terme'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

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        Törende Kaymakam Can Atak, Belediye Başkan Vekili Güler Okumuş ve Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

        Kutlamalar, meydandaki çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Belediye Başkanı Şenol Kul ise yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin simgesi olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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