Samsun'un Ladik ilçesine 15,5 kilometrelik altyapı yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce Ladik ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 15,5 kilometrelik altyapı hattının 8 bin 612 metresi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Güney Grubu İlçeler İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı" işi kapsamında ilçede 4 bin 514 metre içme suyu, 3 bin 447 metre kanalizasyon ve 651 metre yağmur suyu hattı yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 100 metre içme suyu, bin 6 metre kanalizasyon ve 769 metre yağmur suyu hattının daha yapılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla ilçeye toplam 15 bin 487 metrelik altyapı hattı kazandırılacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 17 ilçede altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Samsun'umuzun bugününe hizmet ederken yarınlarını da düşünüyoruz. Bu anlayışla 17 ilçemizin tamamında ihtiyaçları gözeten, uzun yıllar hizmet verecek altyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Ladik ilçemizde sürdürdüğümüz çalışmalarla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı, güvenli ve dayanıklı bir altyapı sunmak."