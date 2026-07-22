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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Sinop açıklarında ticari gemide yaralanan kişiye tıbbi tahliye

        Sinop açıklarında ticari gemide yaralanan kişiye tıbbi tahliye

        Sinop açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Sinop açıklarında ticari gemide yaralanan kişiye tıbbi tahliye

        Sinop açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kent açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.




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