Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Su altı hedeflerini yüksek çözünürlükte görüntülemek için yerli ve milli sonar ürettiler

        Su altı hedeflerini yüksek çözünürlükte görüntülemek için yerli ve milli sonar ürettiler

        OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği koordinasyonunda KOSGEB desteğiyle deniz tabanını ve su altındaki hedefleri yüksek çözünürlükte görüntülemek için yerli ve milli sonar üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Su altı hedeflerini yüksek çözünürlükte görüntülemek için yerli ve milli sonar ürettiler

        OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği koordinasyonunda KOSGEB desteğiyle deniz tabanını ve su altındaki hedefleri yüksek çözünürlükte görüntülemek için yerli ve milli sonar üretildi.

        OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Metin Balcı ve ekibi, AFAD'ın 2023'te Ankara'da düzenlediği bir sergide gördükleri yabancı menşeli sonar cihazından esinlenerek yerli sonar geliştirmek için çalışmalara başladı.

        KOSGEB desteğiyle yaklaşık 2 yıllık AR-GE çalışmasının ardından 6 sonar üretildi. Cihazlardan 5'i arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması amacıyla AFAD'a teslim edildi.

        REKLAM

        Sonar cihazı, Samsun'da AFAD tarafından düzenlenen İHA Destekli Arama-Kurtarma Yarışması kapsamında düzenlenen sergide tanıtıldı.

        Balcı, basın mensuplarına, sonarın testlerini AFAD koordinasyonunda Hirfanlı Barajı, Sapanca Gölü, Ankara'daki Mavi Göl ve Ege Denizi'nde gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sonarın su altındaki hedeflerin tespit edilmesi ve dip yapısının görüntülenmesi amacıyla kullanıldığını anlatan Balcı, "6 ay içinde üretim faaliyetine geçtik ve bugüne kadar 6 tane üretim yaptık. Bu sonarlardan 5'ini AFAD'a teslim ettik. Sonar, su altındaki temasları tespit etmek ve dip yapısını görüntülemek amacıyla kullanılıyor. Bu sistem herhangi bir teknenin arkasından veya yanında denize bırakılarak suyun altındaki tüm temasları tespit etmek, su dip tabiatını göstermek maksadıyla yapılan bir ürün. Diyelim ki suya bir araç düştü, bu aracın ve içindekilerin bulunması işinde kullanılıyor. Veyahut başka bir dip tabiatına yönelik araştırma ihtiyacı var, buna yönelik incelemeler yapılabiliyor. Bunların hepsine cevap verebilecek bir sistem. Sistemimizin testlerini 60 metreye kadar yaptık." diye konuştu.

        REKLAM

        Balcı, sistemin hem deniz tabanına hem de su yüzeyine olan mesafeyi ölçebildiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Sistem hem deniz dibinden ne kadar yükseklikte olduğunu veriyor hem de suyun yüzeyinden ne kadar aşağıda olduğunu belirtiyor. Tamamen bize özgü olarak geliştirdik. Dolayısıyla dip derinliğini çok rahat bulabiliyoruz. Son derece portatif bir sistem. Tekne içinde bulunan sistemimiz bir bilgisayar, arayüz kutusu ve aküden oluşuyor. Denize verilen kısım ise kablolar ve 'balık' dediğimiz, sudaki ağırlığı 3,5 kilogram, havadaki ağırlığı 7,3 kilogram olan sistemden oluşuyor."

        Geliştirdikleri teknolojinin önemli özelliklerinden birinin sinyal işleme sürecinin suya bırakılan birimde gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Şimdiye kadar gerek teknolojik zorluklar gerekse maliyetten dolayı sinyal işleme kısımları hep deniz biriminde, yani zodyak botta veya teknede yapılıyordu. Fakat biz gelişen teknolojiler ve arkadaşlarımızın üstün yetenekleri vasıtasıyla bütün sinyal işlemeyi, analogdan dijitale geçme işini 'balık' dediğimiz suya atılan cisim üzerinde yapıyoruz. Dolayısıyla suyun içerisine istediğimiz kadar salabiliriz. Verisi ethernet kablosuyla yukarı çıkıyor. Bundan dolayı da bizim bir derinlik sıkıntımız yok. Analogdan dijitale geçişi çok kısa zamanda sudayken yaptığımız için temaslarımız, görüntülerimiz son derece keskin, net ve daha doğru olarak ortaya çıkıyor. Verileri anlık olarak da yukarıya aktarıyoruz."

        REKLAM

        Yerli sonarın aynı sınıftaki yabancı menşeli sistemlere göre daha uygun maliyetle üretildiğini ifade eden Balcı, "Bu sonarı başta AFAD olmak üzere sahil güvenlik, jandarma, emniyet, belediye ve itfaiye ekipleri kullanabilir. Yabancı menşeli aynı sınıftaki sistemlerden en az 2 kat daha iyiyiz, en az 2 kat daha ucuzuz. Yani aradaki fark 4 kat oluyor aşağı yukarı. Hem daha iyisini hem daha ucuzunu yapıyoruz. Sonarın üzerindeki transdüserler hariç her şey yerli. Öbür taraftan bizden 7-8 kat daha pahalı sistemler var. Biz görüntü hassasiyeti olarak en az onlar kadar iyiyiz. Suda yaklaşık 4-5 saat kalabiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
        Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        'Dijital ordu' için çağrı
        'Dijital ordu' için çağrı
        İddia: Berlin'de gizli silah deposu bulundu
        İddia: Berlin'de gizli silah deposu bulundu
        Hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi
        Hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi
        Transferde gündem: Kanat ve orta saha
        Transferde gündem: Kanat ve orta saha
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Bilgisayar kasaları ve hard diskleri kaçırmışlar
        Bilgisayar kasaları ve hard diskleri kaçırmışlar
        Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında
        Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında
        "Duydum ki beni özlemişsiniz"
        "Duydum ki beni özlemişsiniz"
        Bitcoin 3 ayın zirvesinde
        Bitcoin 3 ayın zirvesinde
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        Booking davasında Türk otellerine çağrı
        Booking davasında Türk otellerine çağrı
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Çaykur Rizespor karşısında 3 puanla tanışmak istiyor
        Samsunspor, Çaykur Rizespor karşısında 3 puanla tanışmak istiyor
        Canik Karakucak Güreş Festivali başlıyor
        Canik Karakucak Güreş Festivali başlıyor
        Samsunspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Samsunspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Velayet babada ancak gizlilik kararı çocukların sağlık ve tedavi sürecini k...
        Velayet babada ancak gizlilik kararı çocukların sağlık ve tedavi sürecini k...
        Samsunspor'dan altyapıya transfer Emre Işık Samsunspor'da
        Samsunspor'dan altyapıya transfer Emre Işık Samsunspor'da
        Rektör Aydın: "Medya, üniversitenin toplumla buluşmasında önemli"
        Rektör Aydın: "Medya, üniversitenin toplumla buluşmasında önemli"