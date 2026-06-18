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        Terme'de köprü projelerinde çalışmalar sürüyor

        Samsun'un Terme ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen Bulvar Yolu Köprüsü projesinde çalışmalar tamamlanırken, Çangallar Köprüsü'ndeki çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Terme'de köprü projelerinde çalışmalar sürüyor

        Samsun'un Terme ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen Bulvar Yolu Köprüsü projesinde çalışmalar tamamlanırken, Çangallar Köprüsü'ndeki çalışmalar devam ediyor.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede yapımı süren Bulvar Yolu Köprüsü ile Çangallar Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

        Başkan Kul, yaptığı açıklamada, Bulvar Yolu Köprüsü projesinin tamamlandığını belirterek, köprünün 24 metre genişliğinde inşa edildiğini ifade etti.

        Köprünün ulaşım altyapısına katkı sağlayacağını kaydeden Kul, yatırımın ilçe trafiğinin rahatlatılmasına ve ticari hareketliliğe katkı sunacağını söyledi.

        Daha sonra yapımı süren Çangallar Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Kul, Bahçelievler ve Çangallar mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün 25 metre genişliğinde ve 95 metre uzunluğunda planlandığını belirtti.

        Projede fore kazık çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kul, taşıyıcı sistemlerin yapımına devam edildiğini kaydetti.

        Kul, her iki projenin de DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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