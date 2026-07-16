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        TSYD Samsun Şubesi "Sezona Merhaba Resepsiyonu" düzenledi

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi ile Samsunspor Kulübü işbirliğinde "Sezona Merhaba Resepsiyonu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 20:34 Güncelleme:
        TSYD Samsun Şubesi "Sezona Merhaba Resepsiyonu" düzenledi

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi ile Samsunspor Kulübü işbirliğinde "Sezona Merhaba Resepsiyonu" düzenlendi.

        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir başarı varsa başarının altında mutlaka kolektif çalışmanın sonuçları olduğunu geçen yıl gördüklerini söyledi.

        Uzun yıllar sonra seyircisi, taraftarı, yönetimi, spor yazarları, futbolcularıyla özlenen Samsunspor'a kavuştuklarını belirten Bilen, "Geçen sezon ülkemizi önce UEFA ayağında daha sonra da Konferans Ligi'nde gururla ve ülkemize en çok puan kazandıran takım olarak iz bırakarak tamamladık. Ümit ediyorum ki açtığımız bu yolda gelecek yıllarda çok daha güzel başarılara imza atacağız. Bunun için birlik olmamız, beraber olmamız, gücümüze güç katmamız gerekiyor." dedi.

        Birlik olmanın önemine değinen Bilen, "Bu çalışmaların bir ayağında spor yazarları ve basınımızın çok önemli görevleri var. Kulübümüzü, şehrimizi tanıtmaya yönelik yaptığımız hizmetleri tanıtma, eksik ya da hatalı yaptığımız zaman da yapıcı olarak bizi uyarma görevi basın mensuplarınındır. Ümit ediyorum ki bu birlikteliğimiz bizi çok daha güzel başarılara götürecek. Samsun sanatıyla, kültürüyle, sporuyla, turizmiyle her geçen gün gelişen, büyüyen ve ekonomik değerleri üst düzeye çıkan bir kentimizdir. Tabii ki burada sporun gücünü göz ardı edemeyiz." ifadesini kullandı.

        Programa Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, futbol direktörü Fuat Çapa, futbolcular Emre Kılınç, Yalçın Kayan, Yunus Emre Çift, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, 19 Mayıs Gazeteciler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Çakır ile basın mensupları katıldı.

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