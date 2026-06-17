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        Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu öğrencilerle bir araya geldi

        Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun'da lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu öğrencilerle bir araya geldi

        Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun'da lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyede göreve başlayan CANİKMAN, İlkadım Emine Ahmet Yeni Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan ve milli takım forması giydirilen CANİKMAN, öğrencilerin bilim, teknoloji ve yenilikçi uygulamalara ilişkin sorularını yanıtladı.

        Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden CANİKMAN, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12. sınıf öğrencilerine de başarı diledi.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, CANİKMAN'ı gençlerle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

        Gençlerin yenilikçi teknolojiler konusunda farkındalık sahibi bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini vurgulayan Sandıkçı, "CANİKMAN'ı gençlerimizle buluşturuyor, onların yenilikçi teknolojiler konusunda farkındalık sahibi bireyler olmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        CANİKMAN'ın Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenecek yaz tatili eğitim programlarında da yer alacağını aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:

        "Atölyelerde, keşif alanlarında ve laboratuvarlarda gençlerimize eşlik edecek olan CANİKMAN, ilçemizde sürdürdüğümüz bilim ve teknoloji söyleşilerinde katılımcılarla bir araya gelecek. CANİKMAN'ın ilçemizde gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivali CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu ile başlayan görev serüveni, gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan hemşehrimizin ilgisiyle taçlanmaya devam ediyor."

        Sandıkçı, haziran ve temmuz aylarında Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenecek "Hayallerine Sınır Yok: Sanatla Üret Gücünü Keşfet" ve "Enerji Avcıları Bir Sürdürülebilirlik Hikayesi" projelerinde de öğrencilerin CANİKMAN ile atölye çalışmaları, deney ve gözlem etkinlikleri gerçekleştireceğini bildirdi.

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