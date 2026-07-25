Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali sürüyor

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) alanını ziyaret etti.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve beraberindekilerle kamp bölgesini gezen Karaaslan, vatandaşlarla sohbet etti.



Festivalin bölge turizmine katkı sağladığını belirten Karaaslan, "Kapıkaya Festivali her geçen yıl büyüyerek hem şehrimizin tanıtımına hem de turizmine önemli katkı sağlıyor. Bafra'nın doğal güzelliklerini binlerce ziyaretçiyle buluşturan bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Kılıç ise organizasyonun ilçenin marka değerini artırdığını ifade etti.









- Kapıkayafest'te ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor



Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, festival alanında mobil araçlarla ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.



Etkinlik kapsamında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri kanser taraması yaparken, katılımcılara diyetisyen, fizyoterapist, psikolojik danışmanlık ve mobil diş tarama imkanı sağlanıyor.



İlçe Sağlık Müdürü Hamiyet Çaylı, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Amacımız insanların hastalanmadan sağlıklı hayat merkezlerimize başvurmasını sağlamak. 31 yıldır Bafra'da görev yapan bir hekim olarak Kapıkaya'nın ilçemizin gururu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Çaylı, desteklerinden dolayı Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti.







