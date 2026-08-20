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        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mustafa Yaşar atandı

        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Amiri Mustafa Yaşar getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mustafa Yaşar atandı

        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Amiri Mustafa Yaşar getirildi.

        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü olarak görevlendirilmesinin ardından ilçedeki görev değişimi gerçekleştirildi.

        Yaklaşık bir yıldır Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde Başkomiser olarak görev yapan Mustafa Yaşar, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

        Göreve başlayan Yaşar, vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, bu konuda herhangi bir taviz verilmeyeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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