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        Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğrencilerinden zeka oyunlarında Türkiye birinciliği

        Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğrencileri, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda 1. sınıflar kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğrencilerinden zeka oyunlarında Türkiye birinciliği

        Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğrencileri, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda 1. sınıflar kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

        Şampiyonada yarışan Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğrencileri Azra Uçan, Çınar Demir ve Çağdaş Ata Karakuş'tan oluşan takım, gösterdiği performansla Türkiye birinciliğini elde etti. Başarılı öğrenciler, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldı.

        Veliler, öğrencilerin başarılarında önemli pay sahibi olan danışman öğretmen Hüseyin Nazım Karakuş'a teşekkür ederken, elde edilen sonucun planlı çalışma, öğretmen rehberliği ve aile desteğinin bir ürünü olduğu vurgulandı.

        Okul idaresi başarının gerçekleşmesinde eğitime sundukları katkılar dolayısıyla Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ile Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'ya ve danışman öğretmen Nazım Hüseyin Karakuş'a teşekkür ederek öğrencilerin gelecekte de yeni başarılara ulaşacaklarına olan inancın tam olduğunu kaydetti.


        Mehmet Paşa İlkokulu öğrencilerinin elde ettiği Türkiye birinciliği, ilçede eğitim alanında son yıllarda kazanılan önemli başarılar arasında yer aldı.



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