Samsun'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir oto yıkamacıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alparslan Mahallesi Sanayi Sitesi 2. Sokak'ta R.B'ye ait oto yıkama dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde ve içerideki traktörde hasar oluştu.



Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

