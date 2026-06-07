Samsun'da çıkan yangında evde hasar oluştu, 2 traktör kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluşurken 2 traktör kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluşurken 2 traktör kullanılamaz hale geldi.
Karşıyaka Mahallesi Çağlayan Sokak’ta Mehmet Tural'a ait tek katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında evde hasar oluşurken evin garajında ve bodrumunda bulunan 2 traktör tamamen yandı, zirai makineler zarar gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.