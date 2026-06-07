Yolüstü Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mustafa Altın seçildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinin belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Altın kazandı.



Yeniden belde statüsü kazanan yerleşim yerinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ara seçimde seçmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.



Yolüstü beldesinde belediye başkanını belirlemek için 7 sandıkta 1600 seçmen oy kullandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 911 oy alan AK Parti'nin adayı Mustafa Altın kazandı.



İki partinin aday çıkardığı beldede Anahtar Parti'nin adayı Mehmet Can Coşkun 208 oy aldı.



YSK, nüfus kriterlerini karşılayarak yeniden belde statüsü kazanan 4'ü Tokat'ta toplam 6 yerleşim yerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.



