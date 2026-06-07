Samsun'da öğrenciler 2,1 ton bitkisel atık yağın geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı

Samsun'da Canik Belediyesince düzenlenen 4. Dönem Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'nda 2,1 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okullarda gerçekleştirilen yarışmaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilir gelecek konularında farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen yarışmada ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde katılım sağlandı, en çok bitkisel atık yağ toplayan okul kategorilerinde ödüller verildi.



Yarışmada Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu, topladığı 424 litre bitkisel atık yağla 2025-2026 eğitim öğretim yılında en çok bitkisel atık yağ toplayan okul oldu.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Macera Parkı'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, ilçede sıfır atık projelerine yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyledi.



Sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak, çocukların ve gençlerin bu alanda bilinç kazanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Sandıkçı, "Canik'imizde sıfır atığa yönelik projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bir taraftan sıfır atık kültürünü toplumumuzda yaygınlaştırmaya yönelik programlarımızı sürdürüyor, diğer taraftan çocuklarımızın ve gençlerimizin sıfır atık bilinci kazanmalarına yönelik uygulamalı eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz." dedi.



Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Sıfır Atık Marketi ile geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımını sağladıklarını ifade eden Sandıkçı, şunları kaydetti:



"Ortak evimiz dünya için bir olan, birlik olan ve topladıkları bitkisel atık yağlarla farkındalık oluşturan tüm öğrencilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir bir gelecek miras bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz."



Bisiklet, spor seti, kulak üstü bluetooth kulaklık ve akıllı saat ödüllerinin verildiği tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Törenin ardından öğrenciler, aileleriyle Canik Macera Parkı'ndaki oyun alanlarında vakit geçirdi.



Törene, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

