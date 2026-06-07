Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da öğrenciler 2,1 ton bitkisel atık yağın geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı

        Samsun'da öğrenciler 2,1 ton bitkisel atık yağın geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı

        Samsun'da Canik Belediyesince düzenlenen 4. Dönem Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'nda 2,1 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da öğrenciler 2,1 ton bitkisel atık yağın geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı

        Samsun'da Canik Belediyesince düzenlenen 4. Dönem Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'nda 2,1 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okullarda gerçekleştirilen yarışmaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilir gelecek konularında farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen yarışmada ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde katılım sağlandı, en çok bitkisel atık yağ toplayan okul kategorilerinde ödüller verildi.

        Yarışmada Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu, topladığı 424 litre bitkisel atık yağla 2025-2026 eğitim öğretim yılında en çok bitkisel atık yağ toplayan okul oldu.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Macera Parkı'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, ilçede sıfır atık projelerine yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyledi.

        Sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak, çocukların ve gençlerin bu alanda bilinç kazanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Sandıkçı, "Canik'imizde sıfır atığa yönelik projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bir taraftan sıfır atık kültürünü toplumumuzda yaygınlaştırmaya yönelik programlarımızı sürdürüyor, diğer taraftan çocuklarımızın ve gençlerimizin sıfır atık bilinci kazanmalarına yönelik uygulamalı eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz." dedi.

        Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Sıfır Atık Marketi ile geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımını sağladıklarını ifade eden Sandıkçı, şunları kaydetti:

        "Ortak evimiz dünya için bir olan, birlik olan ve topladıkları bitkisel atık yağlarla farkındalık oluşturan tüm öğrencilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir bir gelecek miras bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz."

        Bisiklet, spor seti, kulak üstü bluetooth kulaklık ve akıllı saat ödüllerinin verildiği tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Törenin ardından öğrenciler, aileleriyle Canik Macera Parkı'ndaki oyun alanlarında vakit geçirdi.

        Törene, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Otokoç'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Otokoç'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Trump'tan İran mesajı
        Trump'tan İran mesajı
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        Samsun'da sahillerde yaz yoğunluğu
        Samsun'da sahillerde yaz yoğunluğu
        Kıbrıs gazisi Samsun'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Samsun'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da "Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Projesi" tamamlandı
        Samsun'da "Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Projesi" tamamlandı
        "Petek Genç" gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına katkı sunuyor
        "Petek Genç" gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına katkı sunuyor
        Samsun'da gezinti gemilerinde yeni sezon başladı
        Samsun'da gezinti gemilerinde yeni sezon başladı
        Başkan Kurnaz: "Kültürümüzün yaşatılması için çalışmaya devam edeceğiz"
        Başkan Kurnaz: "Kültürümüzün yaşatılması için çalışmaya devam edeceğiz"