Samsun'da "Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Projesi" tamamlandı

Samsun'da çocukların dünyasına oyun yoluyla ulaşarak sosyal hizmet kapasitesini artırmayı hedefleyen "Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Projesi" tamamlandı.



Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yürütüldü.



Eğitim sürecinde katılımcılara çocukların duygu ve ihtiyaçlarını oyun yoluyla nasıl ifade ettiklerine dair kapsamlı bilgiler verilirken, gerçekleştirilen süpervizyon çalışmalarıyla edinilen teorik bilgilerin sahaya aktarılması desteklendi.



Yaklaşık 1,5 ay süren program kapsamında, aralarında sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve öğretmenlerin de bulunduğu 100 meslek elemanı, çocuk merkezli oyun terapisi ve yaratıcı drama eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.



Meslek elemanlarının eğitim sürerken öğrendikleri yöntemleri sahada yansıtmaya başladığı, geri dönüşlerin olumlu olduğu belirtildi.



Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, oyunun çocukların kendilerini ifade etmelerinde en güçlü araçlardan biri olduğunu belirtti.



Gümrükçü, "Bu proje sayesinde meslek elemanlarımız çocuklarla daha etkili iletişim kurabilecek, onların duygu ve ihtiyaçlarını daha sağlıklı değerlendirebilecektir. Çocukların yüksek yararını esas alan bu çalışmanın ilimizde sunulan sosyal hizmetlerin niteliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.



Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ar-Ge ve Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık da projenin sadece bir eğitim programı olmadığını, sahaya doğrudan etki eden bir kapasite geliştirme modeli olduğunu belirtti.



Çocukların duygularını her zaman kelimelerle ifade edemediklerini dile getiren Kınık, projenin temel amacının çocukları sadece dinleyen değil, onların dünyasına oyun yoluyla da dahil olabilen bir sosyal hizmet yaklaşımını güçlendirmek olduğunu vurguladı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ziya Mutlu ise projenin kurumlar arası işbirliğinin başarılı bir örneği olduğunu kaydederek, güçlü aile ve güçlü toplum inşası için bu tür ortak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.



Sertifika törenine, Gümrükçü ve protokol üyelerinin yanı sıra projede eğitmenlik yapan akademisyenler ve uzman psikologlar katıldı.

