Kuşçu Belediye Başkanlığına MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi.



Yeniden belde statüsü kazanan Kuşçu'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ara seçimde seçmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.



Beldede 2 sandıkta 710 seçmen oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 373 oy alan MHP'nin adayı Hikmet Temizel kazandı. Büyük Birlik Partisinin adayı Ömer Geçit ise 260 oy aldı.



YSK, nüfus kriterlerini karşılayarak yeniden belde statüsü kazanan 4'ü Tokat'ta toplam 6 yerleşim yerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.

