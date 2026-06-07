Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Kuşçu Belediye Başkanlığına MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi

        Kuşçu Belediye Başkanlığına MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 21:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşçu Belediye Başkanlığına MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi.

        Yeniden belde statüsü kazanan Kuşçu'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ara seçimde seçmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

        Beldede 2 sandıkta 710 seçmen oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 373 oy alan MHP'nin adayı Hikmet Temizel kazandı. Büyük Birlik Partisinin adayı Ömer Geçit ise 260 oy aldı.

        YSK, nüfus kriterlerini karşılayarak yeniden belde statüsü kazanan 4'ü Tokat'ta toplam 6 yerleşim yerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        21 yaşındaki Emirhan Çepe, Terskırık Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu
        21 yaşındaki Emirhan Çepe, Terskırık Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu
        Çevrecik Belediye Başkanlığına CHP'nin adayı Nazım Demirkol seçildi
        Çevrecik Belediye Başkanlığına CHP'nin adayı Nazım Demirkol seçildi
        Yolüstü Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mustafa Altın seçildi
        Yolüstü Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mustafa Altın seçildi
        Bağtaşı Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ seçildi
        Bağtaşı Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ seçildi
        Havza'da müstakil evde yangın
        Havza'da müstakil evde yangın
        Lunapark faciasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
        Lunapark faciasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı