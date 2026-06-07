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        21 yaşındaki Emirhan Çepe, Terskırık Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu

        Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Terskırık Mahallesi'nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yapılan muhtarlık seçiminde 21 yaşındaki Emirhan Çepe muhtar seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 20:52 Güncelleme:
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        21 yaşındaki Emirhan Çepe, Terskırık Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu

        Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Terskırık Mahallesi'nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yapılan muhtarlık seçiminde 21 yaşındaki Emirhan Çepe muhtar seçildi.

        Tek adayın yarıştığı seçimde 53 seçmen oy kullandı. Oyların 1'i geçersiz sayılırken, geçerli kabul edilen 52 oyun tamamını alan Emirhan Çepe, mahallenin yeni muhtarı oldu.

        Mahallede daha önce muhtarlık görevini yürüten Arif Çepe'nin ardından göreve gelen Emirhan Çepe, 21 yaşında muhtar seçilerek ilçenin en genç muhtarları arasında yer aldı.















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