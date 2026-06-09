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        Vezirköprü'de 3 yeni park projesinde çalışmalar sürüyor

        Vezirköprü Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde yapımı planlanan 3 park projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Vezirköprü'de 3 yeni park projesinde çalışmalar sürüyor

        Vezirköprü Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde yapımı planlanan 3 park projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sosyal yaşam alanlarını artırmak amacıyla Bahçelievler, Atatürk ve Esentepe mahallelerinde modern park projeleri hayata geçiriliyor.

        Çalışmaları devam eden Bahçelievler Mahallesi Parkı 2 bin 989 metrekare, Atatürk Mahallesi Parkı ise 3 bin 889 metrekare alanda inşa ediliyor. Esentepe Mahallesi’nde yapılacak 2 bin 305 metrekarelik parkın yapım çalışmalarına ise kısa süre içerisinde başlanması planlanıyor.

        Projelerde yeni nesil çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma alanlarının yanı sıra peyzaj düzenlemeleri yer alacak.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ilçenin her mahallesine hizmet ulaştırma anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Yeni yaşam alanları oluşturduklarını anlatan Gül, "Mevcut sosyal alanlarımızı daha modern ve kullanışlı hale getiriyoruz. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Vezirköprü için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.



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