Vezirköprü'de ayçiçeği hasadına başlandı

–Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ayçiçeği hasadına başlandı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 83 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Ayçiçeğinin ilçede buğdayın ardından en fazla üretilen tarım ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Kaya, “Bu yıl ilçemizde yaklaşık 83 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Şu an çiftçilerimizin hasat süreci başlamış durumda. 24 bin ton civarında bir rekolte beklentimiz var.” dedi.

Ayçiçeğinin çiftçiler ve ilçe ekonomisi açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu da aktaran Kaya, üreticilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle alım fiyatının bir an önce açıklanmasını beklediklerini kaydetti.