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        Vezirköprü'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Vezirköprü'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

        Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız başkanlığında, Vezirköprü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, kamu kurumlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

        Toplantıda mahalle ve köylerin ihtiyaçları, muhtarların talep ve önerileri değerlendirildi.

        Toplantının, muhtarlar ile kamu kurumları arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

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