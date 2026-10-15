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        Yazar Saliha Erdim Vezirköprü'de konferans verdi

        Yazar ve aile danışmanı Saliha Erdim, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Gönülden Gönüle" konferansında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 06:18 Güncelleme:
        Yazar Saliha Erdim Vezirköprü'de konferans verdi

        Yazar ve aile danışmanı Saliha Erdim, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Gönülden Gönüle" konferansında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

        Programda Erdim, katılımcılarla sohbet etti.

        Programın sonunda Erdim'e çiçek verildi.

        Galeri
        Galeri

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