Yeşilay Samsun Şube Kadın Komisyonu hat sanatı atölyesi düzenledi
Yeşilay Samsun Şube Kadın Komisyonu tarafından hat sanatı atölyesi düzenlendi.
Yeşilay Samsun Şube Kadın Komisyonu tarafından hat sanatı atölyesi düzenlendi.
Yeşilay Samsun Şubesinde düzenlenen atölyede katılımcılara geleneksel Türk-İslam sanatlarından hat sanatının temel teknikleri hakkında bilgi verildi.
Uygulamalı çalışmaların da gerçekleştirildiği atölyede katılımcılar, hat sanatını deneyimleme fırsatı buldu.
Atölye çalışmasıyla kadınların bağımlılıklardan uzak sanatsal ve sosyal faaliyetlere katılımının desteklenmesi ve geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.
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