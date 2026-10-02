Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi

ORHAN PEHLÜL / FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören ikiz kardeşler Muhammet Kemal ve Mustafa Emir Çakırkalın'ın, trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının anısına zincirleme kazaları önlemek amacıyla geliştirdiği "Akıllı Trafik Sistemi" projesi TEKNOFEST'te birinci oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.