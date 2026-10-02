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        Üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te geliştirdikleri hareketli uydu terminali sistemleriyle yarışıyor

        FAHRİ AKSÜT - TEKNOFEST'te ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen "Hareketli Uydu Terminali Yarışması"nda üniversite öğrencileri, hareketli platformlarda uydu haberleşmesinin stabilizasyonunu sağlamaya yönelik geliştirdikleri sistemlerle yarışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te geliştirdikleri hareketli uydu terminali sistemleriyle yarışıyor

        FAHRİ AKSÜT - TEKNOFEST'te ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen "Hareketli Uydu Terminali Yarışması"nda üniversite öğrencileri, hareketli platformlarda uydu haberleşmesinin stabilizasyonunu sağlamaya yönelik geliştirdikleri sistemlerle yarışıyor.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

        ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Hareketli Uydu Terminali Yarışması'nda, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu ALESTA Takımı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Eklemeli İmalat (EKİM) Takımı geliştirdikleri sistemleri AA muhabirine anlattı.

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        ALESTA Takımı Kaptanı Arda Şenel, yazılım, elektronik ve mekanik olmak üzere 3 alandan, bir danışmanla birlikte 6 kişinin yer aldığı takımla yarışmaya katıldıklarını söyledi.

        Hareketli Uydu Terminali Yarışması'na katılmaktaki amaçlarının gelecekte görev yapacakları Deniz Kuvvetleri harp gemilerinde kullanılacak sistemler konusunda deneyim kazanmak olduğunu belirten Şenel, şöyle konuştu:

        "Hareketli uydu terminalinin maksadı, hareketli platformlar seyir halindeyken muhabere stabilizasyonunun sağlanmasıdır. Biz de gelecekte görev yapacağımız gemilerde bu platformların daha iyi çalışması adına burada nasıl çalıştıklarını ve nasıl geliştirilebileceklerini öğreniyoruz. Hangi şartlarda, ne gibi durumlarda nasıl sıkıntılar çıkarabileceklerini tecrübe ediyoruz. Maksadımız, bunları öğrenmek, geliştirmek ve Deniz Kuvvetlerine gelecekte yetkin personeller olmak."

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        Yarışmanın kendileri açısından başarılı geçtiğini söyleyen Şenel, verilen görevlerde stabilizasyonu sağladıklarını dile getirdi.

        Derece beklediklerini belirten Şenel, yarışmaya ilişkin şunları ifade etti:

        "Yarışmada temel maksat bir nokta üzerinde sabit kalmak. Bir Stewart platformu bizim bu sistemimizi aşağı taraftan hareket ettiriyor. Biz bu hareketi IMU sensörüyle algılayıp bu harekete göre düzeltmelerimizi uydu üzerinde yapıp lazerimizi (temsili uydu sinyali) sabit noktada tutabiliyoruz. Lazerimiz hiçbir şekilde konumunu değiştirmiyor. Bu görevi gayet başarılı bir şekilde icra ettik. Dahası, görev sırasında hareket halindeyken herhangi bir olumsuzluk durumunda sistem kendisini toparlayıp kendi noktasını kaydırmadan devam edebiliyor. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Aynı zamanda istediğimizde uydulara da bağlanabiliyoruz."

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        - "Yarışma bizim için çok keyifli geçti"

        EKİM Takımı Kaptanı Mahinur Esma Duman da eklemeli imalat, kinematik ve kontrol sistemleri üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, eklemeli imalat sistemleri üzerine edindikleri bilgileri fiziksel olarak yarışmada uygulamak istediklerini söyledi.

        Takımının mekanik, elektronik ve yazılım/algoritma olmak üzere 3 farklı ekipte görev yapan 14 kişiden oluştuğunu belirten Duman, "Ekip arkadaşlarımız sistemin tasarımı, kontrolü ve elektronik aksamlarına kadar tüm sürecini kendileri üretti." diye konuştu.

        Duman, yarışmaya hazırlanmaya ocak ayında başladıklarını ifade ederek, "İlk ön tasarımlarımızla başladık, sonrasında mekanik ve elektronik tasarımlarımızla devam ettik. Daha sonrasında iki sistemi birleştirerek entegre ettik. En son da yazılım ve algoritma üzerine çalıştık. Yarışma bizim için çok keyifli geçti ancak eksikliklerimiz de oldu. Onların üzerine daha sıkı çalışıp tekrar bu yarışmada bulunmayı planlıyoruz. Bu sene eksikliklerimize rağmen çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ekibim de çok iyi iş çıkardı benimle beraber ve buradan da derece alıp ayrılmayı planlıyoruz." dedi.

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        Hareketli Uydu Terminali Yarışması, hareketli platformlarda konumlandırılan uydu terminali sistemlerinin dinamik saha koşullarında etkin ve kesintisiz çalışmasına yönelik mühendislik çözümlerinin geliştirilmesini teşvik ediyor.

        Yarışmada katılımcıların uydu haberleşmesi, yönlenme ve stabilizasyon gibi teknik konularda çözümler üretmesi bekleniyor.

        Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde öğrenim gören katılımcılara açık olan yarışmada değerlendirme, ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu ile model sunumu ve yarışma performansı aşamalarından oluşuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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