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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 00:41 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kırsal Konak Mahallesi'nde Halil Karadağ yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Orhan Çiftçi idaresindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 42 yaşındaki Çiftçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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