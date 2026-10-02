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        TEKNOFEST Güneydoğu'da üçüncü gün etkinlikleri başladı

        Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'da üçüncü gün etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:05 Güncelleme:
        TEKNOFEST Güneydoğu'da üçüncü gün etkinlikleri başladı

        Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'da üçüncü gün etkinlikleri başladı.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

        Birçok görsel şölene ev sahipliği yapan festivalde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gösteri Topluluğu, ülkenin farklı yörelerine ait halk oyunlarını TEKNOFEST ziyaretçileri için sergileyecek.

        İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak.

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        Festivalde bugün Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK uçuş yapacak.

        Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

        Festivalin üçüncü günü, Ceza konseriyle sona erecek.

        TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

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