Üniversiteli öğrencilerden çocukların yapay zeka kullanımına "DüşünAI" çözümü
MÜSLÜM ETGÜ-GÖKHAN ÇALI - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ARGE-T Karşı Takımı, çocukların yapay zeka araçlarını bilinçli ve amacına uygun kullanmasını desteklemek amacıyla geliştirdikleri "DüşünAI" projesiyle TEKNOFEST 2026 Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda finale kaldı.
Giriş: 02.10.2026 - 13:44 Güncelleme:
MÜSLÜM ETGÜ-GÖKHAN ÇALI - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ARGE-T Karşı Takımı, çocukların yapay zeka araçlarını bilinçli ve amacına uygun kullanmasını desteklemek amacıyla geliştirdikleri "DüşünAI" projesiyle TEKNOFEST 2026 Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda finale kaldı.
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