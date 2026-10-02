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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Üç yıl önce öğrenci olarak katıldığı TEKNOFEST'te bugün mühendis olarak yer alıyor

        Üç yıl önce öğrenci olarak katıldığı TEKNOFEST'te bugün mühendis olarak yer alıyor

        KAAN ULU - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fizik Mühendisliği Bölümü'nden 2025'te mezun olan Yaren Özdemir, 2023'te öğrenci olarak katıldığı TEKNOFEST İzmir'de kazandıkları ödül sayesinde ilk prototipini geliştirdikleri girişimi bugün ürün aşamasına taşıyarak Avrupa pazarına açılmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Üç yıl önce öğrenci olarak katıldığı TEKNOFEST'te bugün mühendis olarak yer alıyor

        KAAN ULU - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fizik Mühendisliği Bölümü'nden 2025'te mezun olan Yaren Özdemir, 2023'te öğrenci olarak katıldığı TEKNOFEST İzmir'de kazandıkları ödül sayesinde ilk prototipini geliştirdikleri girişimi bugün ürün aşamasına taşıyarak Avrupa pazarına açılmaya hazırlanıyor.

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