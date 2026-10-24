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        Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini değerlendiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin tarihi ve manevi simgelerinden Balıklıgöl'e ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini değerlendiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin tarihi ve manevi simgelerinden Balıklıgöl'e ilgi gösterdi.

        Hava sıcaklığının 25 dereceyi aştığı kentte, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret edenler yoğunluk oluşturdu.

        "Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelendirilen yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Bazı ziyaretçiler ise Aynzeliha Gölü'nde sandalla gezerek güzel vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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