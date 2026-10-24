Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Bazı ziyaretçiler ise Aynzeliha Gölü'nde sandalla gezerek güzel vakit geçirdi.

"Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelendirilen yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini değerlendiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin tarihi ve manevi simgelerinden Balıklıgöl'e ilgi gösterdi.

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