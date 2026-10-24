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        Şanlıurfa Valiliğinden KPSS adaylarına trafik uyarısı

        Şanlıurfa Valiliği, yarın yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim nedeniyle bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Şanlıurfa Valiliğinden KPSS adaylarına trafik uyarısı

        Şanlıurfa Valiliği, yarın yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim nedeniyle bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı (Güneydoğu Çevre Yolu) ile Akçakale Caddesi'nin kesiştiği Renault Kavşağı ve Akçakale Caddesi'ndeki Eyyübiye Devlet Hastanesi mevkisinde sürdürülen yol yapım çalışmalarına sınav günü ara verileceği bildirildi.

        Buna rağmen ulaşımın bazı noktalarda tek şeritten sağlanabileceği belirtilen açıklamada, özellikle Eyyübiye ilçesi ile Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü'nde sınava girecek adayların güzergah üzerinde yoğunluğa neden olabileceği ifade edildi.

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        Açıklamada, adayların ve sınav görevlilerinin mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine ulaşımda yola erken çıkmaları, alternatif güzergahları veya toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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