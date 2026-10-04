Şanlıurfa'da TEKNOFEST'e yoğun ilgi Yeşilayı memnun etti

MÜSLÜM ETGÜ/GÖKHAN ÇALI - Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, "Yeşilay teknolojiye karşı değil. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele ederken yerinde ve yeterince teknoloji, çocuğun gelişimine etki yaratır." dedi.

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