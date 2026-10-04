TEKNOFEST uluslararası marka gücünü artırıyor

CEBRAİL CAYMAZ/RAUF MALTAŞ - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST'in sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de önemli bir marka olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.