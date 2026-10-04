Asansörde mahsur kalma korkusu TEKNOFEST ödülü kazandırdı
RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da bindikleri asansörde mahsur kalan öğrenciler, yaşadıkları deneyimden yola çıkarak geliştirdikleri "Kendi Elektriğini Üreten Asansör" projesiyle TEKNOFEST Güneydoğu'da ikincilik ödülü kazandı.
Giriş: 04.10.2026 - 16:01 Güncelleme:
RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da bindikleri asansörde mahsur kalan öğrenciler, yaşadıkları deneyimden yola çıkarak geliştirdikleri "Kendi Elektriğini Üreten Asansör" projesiyle TEKNOFEST Güneydoğu'da ikincilik ödülü kazandı.
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