Denizi olmayan Konya'da geliştirilen insansız deniz aracı TEKNOFEST'te dereceye girdi
ALİ ATAR - TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda ikinci olarak kürsüye çıkan Selçuk Üniversitesi MYS Kapsül Yavuz Takımı Kaptanı Beyza Akkoç, "Denizi olmayan bir şehir olan Konya'da insansız deniz aracımızı ürettik. Parklarda sabahlayarak, suların olmadığı yerlerde çeşitli imkanlar yaratarak bu aracı geliştirdik." dedi.
Giriş: 04.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
ALİ ATAR - TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda ikinci olarak kürsüye çıkan Selçuk Üniversitesi MYS Kapsül Yavuz Takımı Kaptanı Beyza Akkoç, "Denizi olmayan bir şehir olan Konya'da insansız deniz aracımızı ürettik. Parklarda sabahlayarak, suların olmadığı yerlerde çeşitli imkanlar yaratarak bu aracı geliştirdik." dedi.
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