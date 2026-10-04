Mehmetçik'in gözcüsü PARS İZCİ 8x8, KBRN görevlerinde kritik rol üstleniyor

OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Türkiye'nin savunmadaki düşük ve yüksek muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan PARS İZCİ 8x8 KBRN Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, her türlü kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı kritik rol üstleniyor.

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