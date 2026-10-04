YÖK Başkanı Özvar, TEKNOFEST Güneydoğu'da konuştu:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye, dünyada yeni ziraat ve hayvancılık alanında, eğitim alanında en hızlı reaksiyon veren sistemlerden birine sahiptir. İnancımız o ki artık yeni ziraat mühendisleri, yeni veterinerler yeni teknolojilerle donanmış bir vaziyette mezun olmak suretiyle geleceğin ziraatına ve hayvancılığına hazır hale gelecektir." dedi.

Anadolu Ajansının