Türk Yıldızları TEKNOFEST Güneydoğu'nun coşkusunu artırdı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gösteri uçuşuyla festival alanındaki coşkuyu artırdı.
Giriş: 04.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gösteri uçuşuyla festival alanındaki coşkuyu artırdı.
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