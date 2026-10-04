TEKNOFEST Genel Sekreteri Nart TEKNOFEST Güneydoğu'yu değerlendirdi:

DOĞUKAN GÜREL - TEKNOFEST Genel Sekreteri Mehmet Ali Nart, TEKNOFEST'in 9 yılda 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Şanlıurfalı vatandaşlarımızın da bu alana gösterdiği teveccüh çok kıymetiydi ve heyecan vericiydi." dedi.

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