TEKNOFEST Güneydoğu'da dedektör köpek ile robot köpek birlikte gösteri yaptı
TEKNOFEST Güneydoğu'da bomba arama dedektör köpeği ile robot köpeğin birlikte gerçekleştirdikleri gösteri ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Giriş: 04.10.2026 - 14:04 Güncelleme:
TEKNOFEST Güneydoğu'da bomba arama dedektör köpeği ile robot köpeğin birlikte gerçekleştirdikleri gösteri ziyaretçilerin ilgisini çekti.
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