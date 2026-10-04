Atış eğitiminde maliyet ve riski azaltan sistem TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıtıldı

EŞBER AYAYDIN / ÖMER FARUK SALMAN - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince geliştirilen Bireysel Atış Simülasyon Sistemi (BASS), gerçek mühimmat kullanılmadan atış eğitimi imkanı sunarak eğitim maliyetlerinin ve gerçek atışlara bağlı risklerin azaltılmasına katkı sağlıyor.

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