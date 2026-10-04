TÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Karagöz TEKNOFEST Güneydoğu'da konuştu:

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Karagöz, gençleri üretime kazandırmayı, yetiştiricileri veri üreticisine dönüştürmeyi ve Türkiye'yi tarım teknolojilerinde, yapay zeka ve otonom sistemlerde dünyada öncü bir ülke haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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