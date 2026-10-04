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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standını ziyaret etti:

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standını ziyaret etti:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST ile Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "TEKNOFEST, savunma sanayisi konusunda ülkemizin mühendislik anlamında gelmiş olduğu noktayı ülkenin gündemine ve üretime dönüştürerek dünyanın gündemine sokmayı başardı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standını ziyaret etti:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST ile Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "TEKNOFEST, savunma sanayisi konusunda ülkemizin mühendislik anlamında gelmiş olduğu noktayı ülkenin gündemine ve üretime dönüştürerek dünyanın gündemine sokmayı başardı." dedi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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