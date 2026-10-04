Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standını ziyaret etti:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST ile Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "TEKNOFEST, savunma sanayisi konusunda ülkemizin mühendislik anlamında gelmiş olduğu noktayı ülkenin gündemine ve üretime dönüştürerek dünyanın gündemine sokmayı başardı." dedi.

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