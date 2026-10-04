TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklar ve gençler kendi dronlarını yapıp uçuruyor

EŞBER AYAYDIN / ÖMER FARUK SALMAN - TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan çocuklar ve gençler, düzenlenen etkinlikte kendi dronlarını monte edip simülatörde uçurarak teknoloji ve havacılık alanında deneyim kazanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.