TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklar ve gençler kendi dronlarını yapıp uçuruyor
EŞBER AYAYDIN / ÖMER FARUK SALMAN - TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan çocuklar ve gençler, düzenlenen etkinlikte kendi dronlarını monte edip simülatörde uçurarak teknoloji ve havacılık alanında deneyim kazanıyor.
Giriş: 04.10.2026 - 16:39 Güncelleme:
EŞBER AYAYDIN / ÖMER FARUK SALMAN - TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan çocuklar ve gençler, düzenlenen etkinlikte kendi dronlarını monte edip simülatörde uçurarak teknoloji ve havacılık alanında deneyim kazanıyor.
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