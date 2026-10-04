Türk mühendislerin geliştirdiği pozisyoner hava araçlarını ve uyduları takip ediyor

OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüksek hızlı pozisyoner, hareketli hava araçları ile alçak yörüngedeki uyduların kesintisiz ve hassas şekilde takip edilmesine imkan sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.