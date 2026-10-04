TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış töreniyle sona erdi

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST Güneydoğu’daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık." dedi.

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